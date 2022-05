Diplomat Rüdiger von Fritsch Putin provoziert erst Hunger- und dann Flüchtlingskrise

Der Krieg in der Ukraine könnte viele Länder in Asien und Afrika in eine Ernährungskrise stürzen. Genau das sei die Absicht des russischen Staatschefs, meint der deutsche Ex-Botschafter in Moskau. Putins Ziel sei es, Europa zu destabilisieren.