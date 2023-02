»Wir haben etwas, womit wir antworten« Putin droht Deutschland am Jahrestag nach Schlacht von Stalingrad

Putin äußerte sich erstmals seit der Entscheidung Deutschlands, Panzer an die Ukraine zu liefern, in der Öffentlichkeit. Dabei warf er dem Westen eine antirussische Politik wie unter dem Regime von Adolf Hitler vor. »Jetzt sehen wir leider die Ideologie des Nazismus in einem modernen Antlitz. In seiner modernen Ausprägung schafft er erneut eine Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes.« Deutschland betont indes, keine Kriegspartei zu sein oder werden zu wollen.

Putin besuchte am Donnerstag außerdem eine Gedenkstätte für die Verteidiger Stalingrads in den Jahren 1941 bis 1943. Anlässlich des Jubiläums wurden in Wolgograd teils Ortsschilder ausgetauscht und die Stadt vorübergehend in Stalingrad zurückbenannt. Es wurde auch eine Stalin-Büste enthüllt – zur Erinnerung an den Sowjetdiktator Josef Stalin (1879-1953), der das Land damals zum Sieg geführt hatte.