Es sind Bilder, die Normalität vermitteln sollen, veröffentlicht vom Kreml: Die achtjährige Raisat Akipowa zu Besuch beim russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin in Moskau. Seit dem Aufstand der Wagner-Gruppe ist dies der jüngste einer ganzen Reihe öffentlicher Propaganda-Termine. Die Bilder sollen den russischen Präsidenten als charmant und fürsorglich zeigen.

Öffentlichkeitswirksam telefoniert der Präsident im Beisein des achtjährigen Mädchens mit seinem Finanzminister, um über zusätzliche Haushaltsmittel für die Region Dagestan zu beraten.

Wladimir Putin, Präsident Russland

»Raisat, sag' mal hallo.«

Raisat Akipowa, Schülerin:

»Hallo.«

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Hörst du das, Anton?«

Anton Siluanow, Finanzminister:

»Ja, ja.«

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Warum antwortest du denn nicht? Du bist doch ein gut erzogener Mann.

Anton Siluanow, Finanzminister:

»Ich dachte doch nur, es sei ein ...«

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Du dachtest, es sei ein Witz, richtig?«

Das Treffen mit Raisat und ihrer Familie hat seinen Ursprung in einem Besuch Putins in Derbent am Kaspischen Meer Ende Juni. Die Welt staunte über einen Wladimir Putin, der ein Bad in der Menschenmenge nimmt und sogar Kuss-Selfies zulässt. Schnell wurde einmal mehr über den Einsatz eines Putin-Doppelgängers spekuliert. Normalerweise hält Putin aus Angst vor Anschlägen stets einen größeren Abstand zu anderen Menschen.

Putin sagte dem Mädchen, er habe sie und ihre Eltern nach Moskau eingeladen, weil er bestürzt gewesen sei, als er ein Bild von Raisat gesehen habe. Das Foto zeige sie in Tränen aufgelöst, nachdem sie ihn während seiner Dagestan-Reise nicht zu Gesicht bekommen habe.

Nach über 16 Monaten Angriffskrieg in der Ukraine, inszeniert sich Wladimir Putin als volksnaher, geradezu handzahmer Präsident. Die Risse im »System Putin«, die durch die Ereignisse um den Prigoschin-Aufstand zutage getreten sind, versucht der Kreml durch Bilder wie diese wieder zu kitten.