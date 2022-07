Neben Syrien dürfte bei dem Treffen in Sotschi die Ukraine auf der Tagesordnung stehen. Die Türkei hat sich in dem Konflikt als Vermittler eingesetzt und zuletzt eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über die ukrainischen Seehäfen vermittelt. Ein Zentrum zur Koordinierung des Weizenhandels über das Schwarze Meer, der seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht mehr möglich war, soll an diesem Mittwoch in Istanbul offiziell seine Arbeit aufnehmen.