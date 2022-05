Lawrow hatte mit seinen Aussagen in einem Interview im italienischen Fernsehen zum Krieg in der Ukraine eine Welle der Empörung ausgelöst. In dem am Sonntag ausgestrahlten Interview sprach Lawror die angeblich erforderliche «Entnazifizierung» an, mit der Russland den Angriff auf die Ukraine begründet –obwohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jüdischer Abstammung ist. Lawrow sagte dazu, auch Hitler habe »jüdisches Blut« gehabt. »Das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind.«