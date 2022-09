Putin hat am Morgen die Teilmobilmachung der Russen im wehrfähigen Alter angekündigt. In einer aufgezeichneten Fernsehansprache sagte er, er unterstütze den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, Reservisten, die bereits gedient hätten und über »einschlägige Erfahrungen verfügen, zu mobilisieren«. In seiner Ansprache an die Nation griff Putin auch den Westen scharf an, der mit Sanktionen auf die russische Invasion der Ukraine reagiert hat und Kiew finanziell und militärisch unterstützt.

Tschechiens Regierungschef Petr Fiala sieht in der Anordnung eine weitere Eskalation des Krieges. »Die von Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung ist ein Versuch, den Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, weiter zu eskalieren. Und sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass Russland der alleinige Aggressor ist.« Es sei notwendig, der Ukraine zu helfen. »Und in unserem eigenen Interesse müssen wir dies fortsetzen«, fügte Fiala hinzu.