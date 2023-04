Ohne Akkreditierung, Autorenzeilen oder offizielles Gehalt

Seitdem beobachten sie die Entwicklung in Russland aus dem lettischen Exil. Mithilfe Freiwilliger, die verdeckt immer noch als Journalisten in Russland arbeiten. Ohne Akkreditierung, Autorenzeilen oder offizielles Gehalt. Schon länger erwartet das Team der »Nowaja Gaseta Europe«, eine neue, härtere Kampagne gegen kritische Journalisten in Russland. Und sieht in der Verhaftung des US-Journalisten Evan Gershkovich ein erstes Anzeichen dafür.

»Wenn mehr und mehr internationale Reporter Russland verlassen, dann wird die Obrigkeit erst recht die Journalisten jagen, die jetzt noch verdeckt arbeiten können«, sagt Kirill Martynov. »Ich glaube nicht, dass uns eine strahlende Zukunft oder auch nur eine normale Zukunft bevorsteht. Wir versuchen unsererseits lediglich zu bewahren, was von einem normalen Russland noch übrig ist.«