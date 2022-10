Die Auszeichnung, die als Zeichen gegen den Krieg gilt, erhalten in diesem Jahr der belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki und zwei Menschenrechtsorganisationen, Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine. Schon im vergangenen Jahr, als auch der Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung »Nowaja Gaseta«, Dmitri Muratow, den Friedensnobelpreis erhielt, äußerte sich Putin selbst nicht dazu öffentlich.

Telefonat mit Erdoğan, Glückwüsche von Kim

Der Kremlchef beging seinen Geburtstag in seiner Heimatstadt am Finnischen Meerbusen nicht nur mit Lukaschenko, der als letzter Diktator Europas verschrien ist, sondern mit zahlreichen anderen Staatschefs, die wegen Verletzung der Menschenrechte international in der Kritik stehen. Putin wollte damit einmal mehr auch zeigen, dass er trotz der Sanktionen des Westens wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine international nicht isoliert ist. In der kommenden Woche will der Kremlchef nach Kasachstan reisen, um in der Hauptstadt Astana am 14. Oktober am ersten Gipfel Russland-Zentralasien teilzunehmen.