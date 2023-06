Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Ich wende mich an die Bürger Russlands, an die Mitglieder der Streitkräfte, die Ordnungskräfte und Spezialdienste, die Soldaten und Kommandeure, die gerade in ihren Stellungen kämpfen und die Angriffe des Feindes heldenhaft zurückschlagen. Ich wende mich auch an diejenigen, die mittels Täuschung und Bedrohung in dieses kriminelle Abenteuer gelockt wurden und damit den Weg des gravierendsten Vergehens eingeschlagen haben – den des bewaffneten Aufstands.

Russland kämpft heute in einer harten Schlacht um seine Zukunft und schlägt die Aggression der Neo-Nazis und ihrer Führer zurück. Tatsächlich bekämpft uns der Westen mit seiner ganzen Macht – militärisch, wirtschaftlich und auf dem Gebiet der Informationen. Wir kämpfen um unser Leben und um die Sicherheit unserer Bürger, für unsere Souveränität und Unabhängigkeit, für das Recht in Russland zu sein und zu bleiben – in einem Staat mit einer tausendjährigen Geschichte.

Für diese Schlacht, in der das Schicksal unseres Volkes entschieden wird, benötigen wir die Einheit aller Kräfte – Einheit, Konsolidierung und Verantwortung. Alles, was uns schwächt, jede Art von Zwietracht, die unsere äußeren Feinde nutzen, um uns zu untergraben, muss hintangestellt werden.

Es ist genau diese Art von Schlag, der Russland 1917 getroffen hat, als das Land im Ersten Weltkrieg kämpfte. Der Sieg wurde ihm gestohlen. Intrigen, Streitereien und politische Unternehmungen hinter dem Rücken der Armee und des Volkes verursachten den größten Umbruch, die Zerstörung der Armee, den Zusammenbruch des Staates und den Verlust großer Gebiete. Am Ende stand die Tragödie des Bürgerkrieges. Russen töteten Russen, Brüder töten Brüder, und die Gewinne wurden von allen möglichen politischen Abenteurern und ausländischen Kräften gemacht, die das Land spalteten und auseinanderrissen.

Das werden wir nicht noch einmal zulassen. Wir werden sowohl unser Volk als auch unsere Staatlichkeit vor allen Bedrohungen schützen, auch vor dem internen Verrat. Wir haben es hier genau damit zu tun – mit internem Verrat. Übertriebene Ambitionen und bestimmte Interessen haben zu Hochverrat, Verrat am eigenen Land, an den Bürgern und an der Sache, für die die Soldaten und Kommandeure der Wagner-Gruppe gekämpft haben und gestorben sind, Seite an Seite mit unseren Einheiten. Diese Helden, die Soledar und Artemowsk (Bachmut) befreiten, Städte und Dörfer im Donbass, die für Neurussland kämpften und starben – für die Einheit der russischen Welt. Ihr Ruf und ihre Ehre wurden verraten von denjenigen, die versuchen, einen Aufstand zu organisieren, die das Land in Richtung Anarchie und Bruderzwist treiben wollen, in Richtung Niederlage und, schließlich, Kapitulation.

Ich wiederhole: Jede interne Unruhe ist eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation. Dies ist ein Schlag gegen Russland, gegen unser Volk. Wir werden hart vorgehen, um unser Heimatland davor zu schützen. Alle, die freiwillig den Weg in Richtung Verrat eingeschlagen und einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die auf Erpressung und die Methoden von Terroristen gesetzt haben, werden eine unvermeidliche Strafe erleiden. Sie werden sich vor dem Gesetz und vor unserem Volk verantworten.

Die Streitkräfte und andere staatliche Behörden haben die notwendigen Befehle erhalten. Im Großraum Moskau und einigen weiteren Regionen werden zusätzlich Anti-Terror-Maßnahmen in Kraft gesetzt. Es werden zudem entschiedene Maßnahmen unternommen, um die Lage in Rostow am Don zu stabilisieren. Die Sache ist schwierig, weil die zivilen und militärischen Verwaltungsstrukturen blockiert sind.

Als Präsident Russlands und als Oberbefehlshaber, als Bürger Russlands, werde ich alles dafür tun, das Land zu verteidigen und unsere verfassungsgemäße Ordnung zu schützen und das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger. Jene, die den bewaffneten Aufstand vorbereitet und durchgeführt haben, die zu den Waffen gegriffen haben gegen ihre eigenen Waffenbrüder, jene haben Russland verraten und werden dafür zur Verantwortung gezogen. Ich rufe all jene auf, die in dieses Verbrechen hineingezogen wurden, diesen fatalen, tragischen und unnachahmlichen Fehler nicht zu begehen und die einzig richtige Entscheidung zu treffen: aufzuhören, sich an den kriminellen Aktionen zu beteiligen. Ich bin überzeugt, dass wir das bewahren und verteidigen können, was uns heilig ist. Zusammen mit unserem Mutterland werden wir alle Prüfungen überwinden und daraus sogar stärker hervorgehen.«