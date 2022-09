Nun ist der Name Nadeschdin nicht groß genug, um Putin allein zu Fall zu bringen. Und auch nicht die der 18 Lokalpolitiker, die öffentlich Putins Rücktritt forderten. Die Sorgen innerhalb des Moskauer Machtzirkels scheinen dennoch so groß, dass die Stimmung nach den Niederlagen in der ukrainischen Region Charkiw auch in Russland kippen könnte.