Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Dabei gab er dem Westen erneut die Schuld an dem von ihm angeordneten Krieg. »Die westlichen Eliten halten ihr Ziel nicht verborgen: Russland eine strategische Niederlage zufügen, das heißt, uns ein für alle Mal zu erledigen«, sagte der Ex-Geheimdienstler. Russland werde aber seine Offensive in der Ukraine »sorgfältig und systematisch« fortsetzen und so die Ziele seines Militäreinsatzes »Schritt für Schritt« erreichen.