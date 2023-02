Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben, als der Malaysia-Airlines-Flug 17 (MH17) am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen wurde. Im vergangenen November hatte ein niederländisches Gericht drei prorussische Separatisten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt.

In einem vorerst abschließenden Bericht niederländischer Ermittler zu den weiteren Hintergründen der Tat heißt es nun, dass es starke Indizien dafür gebe, dass auch der russische Präsident Putin aktiv in einige Vorgänge rund um den Abschuss verwickelt war. Dies gehe aus abgehörten Telefongesprächen hervor, hieß es bei einer Pressekonferenz in Den Haag.

Konkret gebe es laut den Ermittlern starke Anzeichen dafür, dass Putin die Lieferung des Buk-Raketensystems, durch das der MH17-Abschuss schließlich erfolgte, persönlich angeordnet habe. Die Ermittler schränken jedoch ein: »Obwohl viele neue Informationen über die verschiedenen involvierten Personen aufgetaucht sind, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine ausreichend konkreten Beweise für neue Anklagen.«