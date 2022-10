Zu seinem 70. Geburtstag an diesem Freitag lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Heimatstadt Sankt Petersburg im Konstantinpalast von Staatsgästen feiern. Es sei ein »informeller Gipfel« der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in der Metropole geplant, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit. Zuvor hatte er betont, dass Putin das Jubiläum arbeitend bei zahlreichen Terminen verbringen werde. Geplant seien am Freitag auch mehrere Telefonate.