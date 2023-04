Moskau

Es wirkt wie ein Kammerspiel. In den Hauptrollen: Wladimir Putin und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Vermeintliche Überraschung in dieser Inszenierung: Um den Ukrainekrieg geht es nur am Rande.

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Die Priorität für unsere Verteidigungskräfte ist für uns klar. In erster Linie geht es um die Ukraine und alles, was mit dem Schutz unserer Bevölkerung in der Donbass-Region und unseren neuen Gebieten zu tun hat. Aber niemand hat gesagt, wir sollten aufhören, unsere Marine auszubauen, einschließlich der Pazifikflotte. Deshalb bitte ich Sie, mit dieser Arbeit fortzufahren und Kampfmanöver für die anderen Flotten vorzubereiten. Außerdem können einige der Komponenten unserer Flotten zweifellos in jeder Art von Konflikt eingesetzt werden. Ich bitte Sie, dies zu bedenken.«

Wenig überraschend gibt es keine Widerrede vom Verteidigungsminister. Es laufe bereits der zweite Teil der Manöver: So habe nach der Mobilisierung der Truppen nun das Auslaufen der Schiffe in das Ochotskische Meer begonnen.

Putin scheint sich in seiner Rolle als Kriegspräsident zu gefallen und nimmt die Information zur Kenntnis.

Überraschend hatte Russland seine Pazifikflotte am Wochenende bei einer unangekündigten Überprüfung in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte diese Bilder, die angeblich die Mobilisierung der Truppen am Ochotskischen Meer am Sonntag zeigen sollen. Hauptziel des Manövers sei es, von See kommende Angriffe abzuwehren – so die Verlautbarung des Kremls.

Der Ort des Manövers ist brisant:

Das Ochotskische Meer ist ein Randmeer des Pazifischen Ozeans zwischen Russland und Japan. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es zwischen Russland und seinem Nachbarn Japan Streit um die vier südlichsten Inseln der Kurilen. Bis heute hat dieser Konflikt die Unterzeichnung eines Friedensvertrags verhindert.

Bei der Truppenübung werde nun die Abwehr einer versuchten Feindlandung auf der südlichen Kurileninsel und der Insel Sachalin trainiert, so die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

In Alarm- und Gefechtsbereitschaft sollen neben einem Raketenkreuzer auch rund 60 kleinere Kriegs- und Landungsschiffe sowie etwa 20 U-Boote sein, darunter auch Atom-U-Boote. Das Ministerium teilte außerdem mit, dass MiG-31BM-Kampfflugzeuge an dem Manöver teilnehmen werden.



Moskau / 16.4.2023

Zeitgleich zum laufenden Manöver hatte Putin in Moskau den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu getroffen und die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder gewürdigt. Laut einer Übersetzung des Kremls habe Li daraufhin die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im militärischen und militärtechnischen Bereich gelobt. Dies trage zur Stärkung der regionalen Sicherheit bei, soll der Verteidigungsminister gesagt haben.

Nach eigenen Angaben liefert China aber keine Waffen an Russland.

Der zeitliche Zusammenhang des Treffens zu den Manövern in Ost-Asien dürfte dennoch vom Kreml beabsichtigt gewesen sein.

So gab es bei der darauffolgenden Inszenierung im heimischen Krisenstab auch ausnahmsweise mal Lob vor laufender Kamera:

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Die erste Phase der Übungen wurde auf hohem Niveau durchgeführt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Vorhaben organisiert haben.«

Ein verhaltenes Dankeschön von Schoigu – während die Übungen der russischen Pazifikflotte in die letzte Phase gehen: als Nächstes sollen simulierte Kampfhandlungen folgen.