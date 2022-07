Russland wird seit Jahren vorgeworfen, in Nachbarstaaten russische Pässe auszugeben, um den eigenen Einfluss zu stärken. Unter anderem gilt diese Praxis in den von prorussischen Separatisten kontrollierten georgischen Gebieten Südossetien und Abchasien sowie in der moldauischen Region Transnistrien. Russland rechtfertigt zudem Militäreinsätze, wenn es um den vermeintlichen Schutz eigener Staatsangehöriger geht. Unklar ist, wie viele Menschen in der Ukraine das russische Schnellverfahren tatsächlich in Anspruch nehmen würden.

Ukraine erwartet neue russische Offensive

Moskau setzt seinen Angriffsfeldzug gegen das Nachbarland indes offenbar fort. Nach mehreren tödlichen Raketenangriffen in der Donbass-Region bereitet sich die ukrainische Armee nach eigenen Angaben auf eine noch heftigere russische Offensive vor. Es gebe nach einer Pause der Angriffe russischer Bodentruppen »Hinweise« darauf, dass sich »feindliche Einheiten« darauf vorbereiteten, ihre Angriffe in Richtung der Städte Kramatorsk und Bachmut zu verstärken, erklärte der Generalstab der ukrainischen Armee.