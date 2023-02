Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigt und relativiert – ohne ihn überhaupt so zu nennen. Wieder einmal bemühte der russische Präsident die Erzählung, der Westen sei Schuld an der Eskalation.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Die Bedrohungslage ist jeden Tag größer geworden. Und die Informationen, die wir erhalten haben, haben im Februar 2022 keinen Zweifel daran gelassen, dass alles für die nächste blutige Operation im Donbass vorbereitet war. Hier hat das Regime in Kiew Artillerie, Panzer und Flugzeuge eingesetzt. An die Bilder erinnern der Luftangriffe gegen Donezk erinnern wir uns sehr gut. Sie haben den Krieg angefangen. Wir haben alles getan, um das zu stoppen. Ich möchte es nochmals sagen: Sie haben diesen Krieg entfesselt. Und wir setzen Gewalt (nur) ein, um ihn zu stoppen.«

Putins deutet also den eigenen Angriffskrieg zur Vorwärtsverteidigung um – ein Jahr, nachdem er seine Invasionsarmee in die Ukraine schickte. Dabei lässt der russische Präsident vieles aus und verfälscht so die Geschehnisse. Dass er die Regionen Donezk und Luhansk kurz vor Kriegsbeginn einfach annektierte, verschweigt er.. Trotzdem attackiert Putin den Westen erneut scharf.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Nach langen Jahrhunderten des Kolonialismus und des Diktats haben sie sich an das Gefühl gewöhnt, dass sie alles tun können. Sie haben sich daran gewöhnt, auf die ganze Welt zu spucken. Aber es stellt sich heraus, dass sie selbst auf ihre eigenen Leute herabblicken. Die haben sie auch getäuscht, indem sie ihnen Geschichten darüber erzählt haben, für den Frieden zu sein und Uno-Resolutionen zu unterstützen.«



Putin will mit seiner Rede offenbar das eigene Land und die Menschen bei sich halten. Denn nach einem Jahr Krieg ohne Aussicht auf einen militärischen Erfolg und unter hohen Verlusten an Mensch und Material stellt sich zunehmend die Frage, wie die Russen den Konflikt wahrnehmen. Eine Straßenumfrage in Moskau.

Yekaterina, Einwohnerin von Moskau:

»Meine mentale Gesundheit hat sich verändert, meine Angst ist größer geworden. Es ist unsicher, was die Zukunft bringt, das macht mir große Angst, weil wir Studenten sind. Viele wollten für einen Master ins Ausland gehen. Das geht jetzt nicht, man muss sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Das sind wahrscheinlich die Hauptprobleme: Angst um die Zukunft und eine instabile Gefühlswelt.«

Daniil, Einwohner von Moskau:

»Einige [westliche] Geschäfte sind jetzt geschlossen. Aber ich glaube, die Menschen haben jetzt eine stabile mentale Gesundheit, verschiedenen Informationsquellen und unterschiedliches Material zu lesen. Menschen passen sich sehr schnell an.«

GrigroyGrigrory, Einwohner von Moskau:

»Ich spreche vor allem mit Menschen in meinem Alter. Sie schneiden das Thema nicht wirklich an. Alle versuchen, sich wegzuducken und weiterzumachen. Die meisten Menschen, die ich kenne, machen trotz allem mit ihrem Leben einfach weiter.

Lyudmila, Einwohnerin von Moskau:

»Es ist schlimm, dass Menschen sterben und keine friedliche Lösung gefunden worden ist. Aber ganz allgemein möchte ich nicht, dass Nato-Raketen in der Nähe unserer Grenzen stationiert sind.«

Galina, Einwohnerin von Moskau:

»Ich selbst bemerke den Konflikt nicht. Aber ich fühle ihn in meiner Seele, meinem Herzen, meinem Kopf. Wie kann es einem egal sein, was passiert? Ich mache mir ehrlich große Sorgen. Mein Sohn ist im Einzugsalter, in den Vierzigern, mein Schwiegersohn auch. Und… Es ist mein Vaterland. Ich bin hier aufgewachsen. Ich hoffe, dass alles gut sein wird.«

So lässt der Krieg auch in Russland viele Menschen sehr unsicher zurück. Und wann der Konflikt endet, ist noch längst nicht abzusehen.