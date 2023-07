Der Kremlchef bewegt sich lieber per Bahn als per Flugzeug durch das Land – auch weil sich Züge schlechter nachverfolgen lassen und weniger auffällig sind. Angeblich zieht sich Putin am liebsten in seine Residenz in Waldai zurück, auf halber Strecke zwischen Moskau und Sankt Petersburg. In zwei Kilometer Entfernung gibt es einen einsamen Bahnhof, der offenbar nur von Putins Zug angefahren wird. Direkt daneben: ein Hubschrauberlandeplatz.