Nun kommt er doch nicht: Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht am Treffen der Brics-Staaten in Südafrika im August teilnehmen. Das teilte das Büro des südafrikanischen Präsidenten am Mittwoch mit. Russland werde nun durch Außenminister Sergej Lawrow bei dem Gipfeltreffen vertreten sein, hieß es in der Mitteilung.