Mehrere namentlich nicht genannte Quellen sagten der Zeitung zwar, Putin bemühe sich nach mehreren Kriegsmonaten inzwischen, sich ein klareres Bild von der Lage in der Ukraine zu verschaffen. Sein Umfeld würde ihn in seinem Glauben an eine erfolgreiche militärische Invasion der Ukraine aber weiter bestärken. Putin sei inzwischen selbst so misstrauisch gegenüber seiner Befehlsstruktur, dass er Befehle teilweise direkt an die Frontlinie gegeben habe, heißt es in dem Bericht.