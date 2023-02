Experten zufolge verfügt Russland mit fast 6000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Zusammen besitzen Russland und die USA rund 90 Prozent der weltweiten Atomsprengköpfe.

Stoltenberg ruft Putin zu Achtung von Kontrollvertrag auf

Kurz nach Putins Rede hat die Nato den russischen Präsidenten zur Achtung des Atomwaffen-Kontrollvertrags aufgerufen. Generalsekretär Jens Stoltenberg appellierte am Dienstag in Brüssel an den Kremlchef, »seine Entscheidung zu überdenken und geltende Verträge zu achten«.

Zugleich wies Stoltenberg den Vorwurf Putins zurück, der Westen wolle Russland »erledigen«: »Niemand greift Russland an, Russland ist der Aggressor«, betonte Stoltenberg bei dem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Brüssel. Putin habe in seiner Rede klargemacht, »einen fortgesetzten Krieg vorzubereiten«, sagte der Nato-Generalsekretär.