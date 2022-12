Putin-Rede vor Militärführung Mehr Geld, mehr Soldaten, mehr Raketen

Hintergrund des Auftritts ist, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine – der in Russland nicht so genannt werden darf – alles andere als wie von Moskau geplant verläuft. Die Führung war davon ausgegangen, das Nachbarland innerhalb kürzester Zeit überrennen zu können. Nun dauert der Krieg schon zehn Monate, und Russland hat viele der zunächst eroberten Gebiete und Städte wieder verloren. Moral und Ausstattung der russischen Einheiten sind in vielen Fällen katastrophal.