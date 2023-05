Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland, an dem die Menschen der enormen Opfer gedenken, die die Sowjetunion während des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 gebracht hat. Rund 27 Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger kamen dabei ums Leben. Dieses Jahr ist der Feiertag noch emotionaler aufgeladen, da Russland um Tausende Soldaten trauert, die in dem fast 15-monatigen Krieg in der Ukraine getötet wurden.

Die Feierlichkeiten zum Gedenken an den Sieg über Nazideutschland sind in diesem Jahr von den Rückschlägen der russischen Offensive in der Ukraine geprägt. Sie finden laut Kreml-Angaben »unter großen Sicherheitsvorkehrungen« statt.