Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass Russland seine Beteiligung an Atomwaffen-Kontrollvertrag »New Start« mit den USA aussetzt. Dies sagte Putin gegen Ende seiner Rede zur Lage der Nation vor der Föderalen Versammlung am Montag in Moskau. Dabei handle es sich um eine Aussetzung und nicht um einen Ausstieg, präzisierte er.