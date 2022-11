Putin klagt Westen an

Kritiker beklagen, dass der Kreml schlecht ausgebildete Männer in einem aussichtslosen Krieg als Kanonenfutter verheize. Zudem häuften sich in den vergangenen Wochen Berichte über völlig unzureichend ausgerüstete Rekruten. Aktuellen Einschätzungen britischer Geheimdienste zufolge ist eine hohe Zahl der eingezogenen russischen Reservisten bereits in der Ukraine gefallen.

Putin erneuerte bei dem Treffen seine Kritik am Westen und an der angeblich dort vorherrschenden Genderideologie. »An vielen Orten weiß man schon nicht mehr, was Mama bedeutet.« Dort gebe es »Elternteil 1 und Elternteil 2«, die verschiedenen Gender würden nach Dutzenden gezählt, behauptete der 70-Jährige.