Viele westliche Staats- und Regierungschefs halten Chinas Bemühen um ein neutrales Erscheinen für wenig glaubwürdig. Sie werfen Peking vor, Moskau stillschweigend zu unterstützen.

Ukrainische Streitkräfte behaupten unterdessen, zunehmend Komponenten aus China in russischen Waffen zu finden, die in der Ukraine eingesetzt werden, sagte ein hoher Beamter in Kiew am Freitag der Agentur Reuters zufolge. China hat wiederholt bestritten, militärische Ausrüstung nach Russland zu liefern.

Geht darum, »Putin unsere Entschlossenheit zu zeigen«

Um Russland, China und den Ukrainekrieg wird es auch beim G7-Treffen der Außenminister in Japan gehen. Außenministerin Annalena Baerbock hatte angesichts des seit über einem Jahr andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein klares Signal der G7-Runde gegen Putin angekündigt. »Jetzt geht es darum, Putin unsere Entschlossenheit zu zeigen, dass er seine Ziele auch nicht durch Zermürbung und Ermüdung erreichen wird«, sagte sie am Sonntag.