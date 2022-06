Wladimir Putin über Nato und G7 »Alles war gut zwischen uns. Aber jetzt wird es Spannungen geben«

Zuletzt wurde ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk bombardiert. 18 Menschen starben, doch der russische Staatschef wies die Verantwortung für den Angriff zurück. »Unsere Armee greift keine zivile Infrastruktur an. Wir sind absolut in der Lage zu wissen, was sich wo befindet«, sagte er.

Nackte Staatschefs wären laut Putin ein »widerlicher Anblick«

Dass die G7-Staatschefs über Fotos von Putin mit freiem Oberkörper scherzten, kam beim Kremlchef nicht gut an. Hätten die G7-Spitzen sich entblößt, wäre dies ein »widerlicher Anblick« gewesen, konterte Putin.

Die Unterhaltung, auf die Putin einging, ereignete sich beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern bereits am Sonntagnachmittag. Der britische Regierungschef Boris Johnson fragte angesichts der hohen Temperaturen, ob man die Jacketts wohl ausziehe oder nicht, und fügte hinzu: »Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin.« Der kanadische Premier Justin Trudeau erwiderte unter anderem: Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen. Er spielte damit auf ein bekanntes Foto Putins in solcher Pose an.