Ramsan Kadyrow gilt normalerweise als enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin und als Mann fürs Grobe. Aber nun hat sich der Präsident der Republik Tschetschenien ungewohnt kritisch zu Putins Armee geäußert. Die Truppe habe im Nordosten der Ukraine Fehler gemacht, so Kadyrow in einer Sprachnachricht. Also in jener Region, in der sich die russischen Streitkräfte teils in großer Hektik vor den vorrückenden Ukrainern zurückziehen mussten und fast 3000 Quadratkilometer Gebiet verloren .