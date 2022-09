Neue Phase im Ukrainekrieg Putins gefährliche Schwäche

Der Kremlchef steht politisch und militärisch unter massivem Druck. Nun will er Hunderttausende Reservisten in den Kampf schicken. Der Krieg dringt in die Mitte der russischen Gesellschaft vor – mit großen Risiken für Putin. Die SPIEGEL-Titelstory.