Im eigenen Land gilt er als unantastbar: Patriarch Kirill I., Putins treuer Weggefährte. Doch in Großbritannien landete der schwerreiche Kirchenmann auf der Sanktionsliste – was die EU wegen Ungarns Blockade nicht geschafft hatte, setzten die Briten nun um. »Ein symbolischer Akt« zwar, sagt der Russlandexperte und ehemalige SPIEGEL-Kollege Christian Neef, doch in der russischen Bevölkerung könnten Sanktionen interessante Reaktionen auslösen: »Sicher kann es viele immer mehr in die Ecke treiben, die sagen, der Westen ist verrückt geworden, er nimmt auf nichts mehr Rücksicht. Aber ich glaube, für viele wäre es schon bedenklich und sie würden sich darüber Gedanken machen, welche Rolle Kirill in diesem Staatssystem wirklich spielt.«