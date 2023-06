Wladimir Putin beim Bad in der Menge: Diese Bilder des russischen Staatsfernsehens sollen einen Auftritt des Kreml-Chefs in Derbent am Kaspischen Meer zeigen. Die Aufnahmen sind äußerst ungewöhnlich. Sogar einen Kuss auf die Stirn gibt es.

Putin geht sonst nicht derart auf Tuchfühlung mit seinen Landsleuten. Bei politischen Treffen in Moskau hält der Präsident meist großen Abstand zu anderen Menschen. Die jüngsten Bilder sorgen für Aufsehen in sozialen Netzwerken: Putin würde dem Volk nie derartig nah kommen, so die Meinung vieler Userinnen und User. Prompt macht einer der vielen Mythen um den 70-Jährigen die Runde: Er habe einen seiner Doppelgänger geschickt – wieder einmal.

Klar ist: Offensichtlich sieht sich die russische Regierung gezwungen, Normalität zu demonstrieren. Seit dem abgebrochenen Aufstand der Wagner-Gruppe unter Jewgenij Prigoschin bemüht sich der Kreml zu signalisieren: Die Sicherheit und Stabilität in Russland seien zu jeder Zeit gewährleistet.

Putin war nach Angaben eines Kremlsprechers in die Teilrepublik Dagestan gereist, um sich dort um Tourismusfragen zu kümmern. Die Region ist als Ferienziel bei vielen Russen beliebt. Der Republikchef Dagestans sagte bei einem Treffen mit Putin nach Angaben der Staatsagentur Tas, alle Bewohner Dagestans unterstützten die Entscheidungen »des Präsidenten und Oberbefehlshabers.« Putin erwiderte, er habe daran »keine Zweifel« gehabt.

Viele westliche Experten und Politiker schätzen die Situation in Russland jedoch anders ein: Der der russische Präsident geschwächt aus den Vorfällen hervor, die Ereignisse um den Prigoschin-Aufstand zeigten die Risse im System Putin.