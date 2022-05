Mit einer prunkvollen Militärparade feiert Russland jedes Jahr am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Aber diesmalhielt sich Präsident Wladimir Putin nicht lange mit Reden zur Vergangenheit auf. Vielmehr nutzte er die Veranstaltung, um der Nato die Schuld für den Krieg in der Ukraine zuzuschieben.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Es liefen offene Vorbereitungen für eine rigorose Operation im Donbass und eine Invasion unseres historischen Gebiets, inklusive der Krim. Kiew hat angekündigt, sich möglicherweise Nuklearwaffen zu beschaffen. Die Nato hat mit einer aktiven militärischen Entwicklung der an uns angrenzenden Gebiete begonnen. Das war eine inakzeptable Bedrohung, die systematisch gegen uns aufgebaut wurde, und das direkt an unserer Grenze.«

Die Verantwortung für die Eskalation liege also gänzlich beim Westen, die Invasion reine Selbstverteidigung, führte Putin fort, umringt von Veteranen des Zweiten Weltkriegs.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Russland hat die Aggression präventiv zurückgewiesen. Es war eine erzwungene, rechtzeitige und einzig richtige Entscheidung. Die Entscheidung eines souveränen, starken , unabhängigen Landes.«

Es ist die Erzählung, die Putin bereits seit Ende Februar bemüht, als seine Truppen die Ukraine überfielen..

Der Krieg verändert auch die Feierlichkeiten in Moskau.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Die Stimmung ist ein bisschen schwierig zu fassen, es ist schon fröhlich, aber es gibt hier nicht die vielen Hurra-Rufe. Es gab ein bisschen Applaus als gepanzerte Fahrzeuge, Raketenfahrzeuge vorbeifuhren. Aber es gab eben nicht das große Hurra. Man merkt, dass die Menschen schon sehr genau wissen, was in der Ukraine passiert, aber viele unterstützen hier Putins Kurs für diese wie es heißt Spezialoperation. Denn in Russland darf ja nicht von Krieg gesprochen werden, sondern immer nur Spezialoperation.«

Vor Putins Auftritt war über eine mögliche offizielle Kriegserklärung spekuliert worden. Sie blieb aus, der Präsident verzichtete auch auf eine Generalmobilisierung oder eine Drohung mit nuklearen Angriffen.

Aber er erzählte seine Geschichte der angeblichen Entnazifizierung der Ukraine unberührt weiter.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Ihr kämpft für unser Heimatland, für seine Zukunft, sodass niemand die Lektionen des Zweiten Weltkriegs vergisst. Sodass es in der Welt keinen Platz gibt für Henker, Bestrafer und Nazis.«

Und all das sagt Putin feierlich, während seine Truppen in der Ukraine gezielt Zivilisten angreifen und Kriegsverbrechen begehen.

Neben der Stimmung ist unterdessen noch etwas in Moskau anders als in vorherigen Jahren.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Im Zentrum sind die Sicherheitsmaßnahmen schärfer als in den Jahren zuvor, jedenfalls wirkt das so in der Straße, wo die Straße begann mit den Waffen und mit den Fahrzeugen, die war weitgehend heute morgen sehr stark abgesperrt und auch hier sind die Zugänge hinter mir immer noch gesperrt. Die Leute schauen, wo sie jetzt lang gehen können. Viele wollen in die Parks und dort weiter diesen Tag begehen.«

Auch Wolodymyr Selenskyj trat an diesem Tag auf. In einer neuen Videobotschaft inszenierte er sich auch bildlich als Gegenpol zu Putin. Ohne Panzer, ohne Parade schreitet er in dem Clip durch die Straßen von Kiew. Auch Selenskyj sprach über den Tag des Sieges – und zeigte sich kämpferisch.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Am Tag des Sieges über den Nazismus, kämpfen wir für einen neuen Sieg. Der Weg dorthin ist schwer, aber wir haben keinen Zweifel, dass wir gewinnen werden. Was ist unser Vorteil gegenüber dem Feind? Wir sind um ein Buch schlauer und das ist das Geschichtsbuch der Ukraine. Wir würden kein Leid kennen, wenn all unsere Feinde lesen und die richtigen Schlüsse ziehen könnten.«

Bei Putin wiederum war bemerkenswert, was er außer dem Wort Krieg in seiner elfminütigen Rede nicht erwähnte. Weder nannte er die Ukraine beim Namen, noch sprach er über möglichen Fortschritt oder Erfolge – oder darüber, wie lange der Krieg noch dauern soll.