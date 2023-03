Mit Spannung wird an diesem Montag ein Termin in Moskau erwartet. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping kommt zu Besuch und hat vorher die »objektive und unvoreingenommene« Haltung Pekings zum Krieg in der Ukraine betont. China unternehme aktive Anstrengungen, um Friedensverhandlungen und eine Versöhnung zu unterstützen. Das schrieb Xi in einem Artikel für die russische Regierungszeitung »Rossijskaja Gaseta«, der am Sonntag veröffentlicht wurde.