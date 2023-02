»Ein Jahr nach Putins Angriff auf die Ukraine ist klar, dass sein Krieg ein strategisches Scheitern in jeder Hinsicht ist«, fügte Blinken hinzu. »Wenn wir das ungestraft zulassen, öffnen wir rund um die Welt die Büchse der Pandora, in der Macht bestimmt, was Recht ist.« Niemand habe diesen Krieg gewollt, sagte der US-Außenminister weiter. »Jeder will, dass er so schnell wie möglich endet.«

Stoltenberg ruft zu Einhaltung von »New Start« auf

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisierte die russische Ankündigung zur Aussetzung von »New Start«. »Mit der heutigen Entscheidung zu ›New Start‹ wurde die gesamte Rüstungskontrollarchitektur demontiert«, sagte der Norweger am Dienstag in Brüssel. Er fordere Russland nachdrücklich auf, die Entscheidung zu überdenken und existierende Abkommen zu respektieren. »Mehr Atomwaffen und weniger Rüstungskontrolle machen die Welt gefährlicher«, sagte er.