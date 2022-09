Snowden bekam Asyl in Russland – jedoch nur mit befristetem Aufenthalt. 2020 hatte Russland dem US-Whistleblower Edward Snowden dann die unbefristete Aufenthaltserlaubnis genehmigt.

Snowden hoffte vergeblich auf Asyl in der EU

Edward Snowden hatte zwar den Wunsch nach Asyl in einem EU-Land wie Deutschland geäußert, ein entsprechendes Angebot ist aber offenbar ausgeblieben. In der »Welt« hatte Snowden Deutschland und Frankreich vergangenes Jahr vorgeworfen, bisher in seiner Sache nichts unternommen zu haben. »Ich sitze ja leider auch aufgrund der Untätigkeit westlicher Regierungen in Moskau fest«, so der Whistleblower.