Seit Jahren mischen die Wagner-Söldner in Bürgerkriegen und Konflikten in aller Welt mit, seit Jahren bestreitet der Kreml, etwas mit den Kämpfern zu tun zu haben. Nun hat sich der für seine engen Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin bekannte russische Unternehmer Jewgeni Prigoschin zur Gründung der Söldner-Truppe bekannt. Mehr noch: Prigoschin bestätigte Einsätze der russischen Kämpfer in Ländern in Europa, Nahost und Afrika.