Das große Manko allerdings ist die Gesetzeslage in den meisten westeuropäischen Ländern: Etwa in Spanien und Belgien hatte man nach einer anfänglichen Prozesswelle Anfang der 2000er-Jahre die Gesetze so weit beschnitten, dass nur noch in geringen Umfang wegen Auslandsstraftaten ermittelt werden konnte. Die Verurteilung des syrischen Obersts vor dem Oberlandesgericht Koblenz im Januar 2022 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fand nicht zuletzt wegen der ansonsten unbefriedigten Situation der internationalen Strafjustiz große Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Zwei konträre Positionen bestimmten die Diskussion: Die einen feierten das Urteil, vielleicht zu enthusiastisch. Die anderen kritisierten zu Recht, dass das Verfahren und das Urteil nur begrenzt wirkungsmächtig seien, weil es sich ja nur gegen einen Täter, und noch nicht einmal einen Haupttäter richtet. Diktator Assad hält sich an der Macht und betreibt weiterhin Foltergefängnisse, die höchsten Verantwortlichen bleiben bisher unbestraft.

Aber die syrischen Folterüberlebenden fanden eine angemessene Tonlage in der Bewertung des Urteils und sagten, dass nämlich Strafverfahren ein Schritt in die richtige Richtung sein. Das erste Mal überhaupt sei ein Verantwortlicher für systematische Folter in Syrien bestraft worden und diesen Weg solle man – in Kenntnis der Defizite – weitergehen. Überhaupt belegt der Koblenzer Auftritt die Bedeutung der Betroffenen, ihre Verfahrensrechte gilt es zu stärken, hier bestehen noch Lücken.

Völkerrecht nicht nur gegen politisch genehme Gegner

Kommentatoren und Nichtregierungsorganisationen wie das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) bekräftigen diese Linie und warnen zugleich davor, das Völkerstrafrecht nur gegen politisch genehme Gegner anzuwenden. Doppelstandards im Völkerrecht delegitimieren dieses dauerhaft. So wurden bisher keine Ermittlungen gegen Waffenlieferanten oder Exporteure von Überwachungstechnologie in den Nahen Osten angestellt, obwohl zahlreiche Anhaltspunkte bestehen, dass diese Güter zu Kriegsverbrechen beitrugen. Hier besteht großer Nachholbedarf, auch auf dem politischen Feld. Zudem bergen die einzelnen Tatbestände, wie etwa sexualisierte Kriegsgewalt, ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial, entsprechende schwere Menschenrechtsverletzungen vor Gericht anzuklagen.