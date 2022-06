Annahme 1:

Putin weiß, dass er verlieren wird.

Diese Annahme beruht auf dem Irrtum, dass Russlands Hauptziel darin besteht, die Kontrolle über weite Teile der Ukraine zu erlangen – und dass es daher ein Scheitern bedeuten würde, wenn das russische Militär schlechte Leistungen erbringt, nicht vorrückt oder sich sogar zurückziehen muss. Putins Hauptziel in diesem Krieg war jedoch nie die Kontrolle von Teilen des Territoriums der Ukraine, sondern die Zerstörung der Ukraine, die er als ein »Anti-Russland«-Projekt sieht. Und er will – aus seiner Sicht – verhindern, dass der Westen das ukrainische Territorium als Brückenkopf für antirussische geopolitische Aktivitäten nutzen kann. Infolgedessen sieht Russland sich nicht als gescheitert. Die Ukraine wird weder der Nato beitreten noch friedlich existieren können, ohne die russischen Forderungen in Betracht zu ziehen: Russifizierung (oder »Entnazifizierung« in der russischen Propagandasprache) und »Ent-Nato-fizierung« (in der russischen Propaganda als »Entmilitarisierung« bezeichnet), das heißt ein Verzicht auf jegliche militärische Zusammenarbeit mit der Nato. Um diese Ziele zu erreichen, will Russland seine militärische Präsenz auf ukrainischem Gebiet aufrechterhalten und die ukrainische Infrastruktur weiterhin angreifen. Größere Gebietsgewinne oder die Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nicht erforderlich (auch wenn Russland anfangs davon träumte). Selbst die Annexion der Regionen Luhansk und Donezk, die Moskau nur als eine Frage der Zeit betrachtet, ist ein lokales Nebenziel, mit denen Russland die Ukraine für in seinen Augen falsche, prowestliche geopolitische Entscheidungen der letzten zwei Jahrzehnte bezahlen lassen will. In Putins Augen ist er nicht dabei, diesen Krieg zu verlieren. Wahrscheinlich glaubt er sogar, dass er gewinnt, und er wartet darauf, dass die Ukraine zugibt, dass Russland für immer hier ist.