Putin über Mariupol »Sperren Sie dieses Industriegebiet so ab, dass keine Fliege hindurchkommen kann«

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol war eines der ersten Ziele von Putins Armee, bereits am 1. März war sie komplett eingeschlossen. Jetzt, acht Wochen nach Kriegsbeginn, liegt die belagerte Stadt in Trümmern.

Mariupol gilt als eingenommen – Ausnahme ist offenbar das Stahlwerk Asowstal.

So sah diese Anlage noch vor dem Krieg aus.

Inzwischen ist auch das Stahlwerk durch russischen Beschuss schwer beschädigt. Neben ukrainischen Streitkräften harren auch etliche Zivilisten in Bunkern unter der Anlage aus. Es ist nicht unabhängig zu verifizieren, wann und wo genau diese Bilder entstanden sind. Aber laut dem rechtsextremen Asow-Regiment sollen sie Zivilisten unter dem Stahlwerk zeigen.

Ursprünglich wollte Wladimir Putin das Stahlwerk offenbar stürmen lassen. Nun aber hat er seine Pläne geändert.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Ich halte die vorgeschlagene Stürmung der Industriezone für unnötig. Ich befehle Ihnen, Sie abzubrechen. Das ist ein Fall in dem wir daran denken müssen, das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere zu erhalten – das müssen wir immer tun, aber in diesem Fall ganz besonders. Es gibt keinen Grund, in diese Katakomben zu klettern und unter der Erde durch die industriellen Einrichtungen zu kriechen. Sperren Sie dieses Industriegebiet so ab, dass keine Fliege hindurchkommen kann. Fordern Sie nochmals all diejenigen, die das noch nicht getan haben, dazu auf, ihre Waffen niederzulegen. Die russische Seite garantiert ihnen, dass sie am Leben bleiben und würdevoll behandelt werden, unter den relevanten internationalen Gesetzen. Alle Verletzten werden mit professioneller ärztlicher Hilfe versorgt werden.«

Was Putin hier als humanitäre Aktion darstellt, dürfte in Wahrheit blankes Kalkül sein. Irgendwann gehen den Eingeschlossenen Vorräte und Munition aus. Dann müssen die Menschen die Bunker notgedrungen verlassen.

Schon am Vortag hatte die ukrainische Seite verkündet, dass es eine vorläufige Einigung mit Moskau über die Einrichtung eines humanitären Korridors aus Mariupol gebe. So sollen zumindest Frauen, Kinder und Ältere aus der belagerten Stadt evakuiert werden.

Diese Bilder sollen in Orichiw entstanden sein, rund 160 Kilometer westlich von Mariupol, wo offenbar Busse darauf warten, Menschen aus der Hafenstadt herauszuholen.

Und auch jetzt verlassen noch Zivilistinnen und Zivilisten die Stadt. Sie halten es hier einfach nicht mehr aus. So wie Tamara, die mit ihrer Familie nach Saporischschja fahren möchte, mehr als 200 Kilometer weiter westlich.

Tamara, Einwohnerin von Mariupol:

»Wir brauchen nach dem ganzen Beschuss eine Pause, nach diesem Albtraum. Wir haben 30 Tage lang in Kellern gelebt.«

Laut Mariupols Bürgermeister befinden sich aktuell noch rund 100.000 Zivilistinnen und Zivilisten in der Stadt – Zehntausende seien bereits getötet worden.