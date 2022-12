Grußbotschaften schickte Putin nach einer am Freitag veröffentlichten Liste auch etwa an die Staats- und Regierungschefs in China, der Türkei, Indien, Venezuela und Syrien. Mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat Putin sogar telefoniert.

China will zum Krieg in der Ukraine keine Stellung beziehen

China will zum Krieg in der Ukraine keine Stellung beziehen. Xi Jinping habe dem russischen Staatschef bei einer Videokonferenz am Freitag gesagt, dass China seine »objektive und faire« Haltung beibehalten wolle, berichtete der chinesische Staatssender CCTV. China habe zur Kenntnis genommen, dass Russland sich nie geweigert habe, mittels Verhandlungen zu einer Lösung des Konflikts zu kommen, wird Xi zitiert. Der Weg zu Friedensgesprächen werde aber nicht reibungslos verlaufen. Zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine Ende Februar hatte China betont, in keinster Weise Teil des Konflikts zu sein. Putin hatte im September eingeräumt, dass Xi Fragen und Bedenken zu dem Krieg habe.