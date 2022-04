Der Satz, wonach die Ukraine ganz Europa gegen Russland verteidige, fiel in den vergangenen Wochen immer wieder. Der Historiker Timothy Snyder hat ihn gerade erst in einer interessanten Variante wiederholt: Die Ukraine, sagt er im Podcast mit dem »New York Times«-Journalisten Ezra Klein, erkämpfe den Amerikanern und Europäern Zeit, darüber nachzudenken, wer sie eigentlich sein wollen.

Wäre der Krieg so verlaufen, wie die meisten Beobachterinnen und Beobachter es vor dem 24. Februar angenommen hatten – hätte also als die russische Armee die Ukraine innerhalb weniger Tage überrannt und eine neue Regierung in Kiew installiert – wären die USA und die EU wohl relativ rasch zur Tagesordnung übergegangen.

Arrangement mit der Putin-Diktatur Sicher, es hätte einen kurzen diplomatischen Aufschrei geben, wahrscheinlich hätte der Westen auch vereinzelt Sanktionen gegen Moskau verhängt, doch letztlich hätte man sich mit der Putin-Diktatur arrangiert, so wie man es auch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 getan hat. Nun aber leistet die Ukraine seit mehr als zwei Monaten erfolgreich Widerstand gegen die russische Übermacht. Sie zwingt den Westen dadurch, sich seinerseits Putin entgegenzustellen mit einer Entschlossenheit, wie man sie in den vergangenen Jahren oft vermisst hat.

Angeführt von der US-Regierung unter Joe Biden haben sich die Amerikaner und Europäer in den vergangenen Wochen von einigen Tabus verabschiedet: Sie haben Sanktionen gegen Moskau verhängt, die weit über das hinaus reichen, was in der internationalen Wirtschaftspolitik bislang üblich war. Und sie liefern schwere Waffen an die Ukraine. Diese Politik hat mit dazu beigetragen, dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang keinen Erfolg brachte. Aus der Gegend rund um Kiew mussten sich die russischen Truppen bereits zurückziehen, und auch die russische Offensive im Donbass stockt. Es ist davon auszugehen, dass Putin nun den Einsatz erhöhen wird, auch gegenüber dem Westen. So ließ er seinen Außenminister Sergej Lawrow bereits vom dritten Weltkrieg sprechen, wenn auch sehr vage. »Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden«, sagte Lawrow im russischen Fernsehen. Putin selbst drohte Unterstützern der Ukraine am Mittwoch mit »blitzschnellen Schlägen«.

Am Dienstag stoppte Russland Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Ganz offensichtlich will Putin die Europäer auf diese Weise dazu zwingen, die Sanktionen gegen sein Regime zu lockern. Der Krieg in der Ukraine geht in seine zehnte Woche – und er wird möglicherweise noch Wochen oder Monate andauern. Umso wichtiger ist es, dass der Westen die Geschlossenheit, die seine Russlandpolitik seit dem 24. Februar ausgezeichnet hat, aufrechterhält. Konkret bedeutet das, dass EU-Staaten nun nicht damit beginnen, Öl- und Gasrechnungen in Rubel zu bezahlen, nur weil der Kreml das gerne hätte. Stattdessen sollten sie sich gemeinsam bemühen, Energieengpässe, die möglicherweise auftreten werden, so gut es geht auszugleichen. Sie sollten zudem erwägen, Gasimporte aus Russland kollektiv zu stoppen, solange Moskau einzelne EU-Länder übergeht.