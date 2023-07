Putins Freunde in Österreich Die Russlandliebe der FPÖ

In dieser Folge von »Inside Austria« beschäftigen wir uns mit dem verhängnisvollen Verhältnis zwischen Russland und der FPÖ. Wir wollen wissen, ob die Rechtspopulisten in Österreich zu Handlangern des Kreml geworden sind. Und wir fragen, was die Russlandnähe der Partei für Österreich bedeutet. Denn im nächsten Jahr finden Nationalratswahlen statt und die FPÖ ist in Umfragen derzeit stärkste Kraft. Wird Putins Einfluss in Europa wachsen, falls die Freiheitlichen die Wahlen gewinnen?