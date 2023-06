In sechs Podcast-Episoden haben wir enthüllt, wie die Firma Vulkan für die russischen Geheimdienste und das Militär arbeitet – und was die Folgen sind, nicht nur für Menschen in der Ukraine, sondern für uns alle, weltweit. Seit der Veröffentlichung von Putins Krieg im Netz beschäftigen sich viele genauer mit Vulkan. Die Europäische Union zieht nun Konsequenzen und sanktioniert die Firma. Hannes Munzinger und Hakan Tanriverdi erklären im Podcast, was jetzt passiert.