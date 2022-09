Ich habe nicht mit Safronow junior zusammengearbeitet, aber ich bin ihm oft begegnet. Wir schwelgten in Erinnerungen an seinen Vater, sprachen über Zeitungsarbeit und Politik. Es war klar, dass Wanja, der Sohn eines Offiziers, ein echter Patriot ist – er liebt Russland, ist aufrichtig besorgt über die Probleme des Landes, einschließlich der Korruption in der Militärindustrie, und versucht ernsthaft, sie zu bekämpfen. Wie sein Vater ist auch Wanja weltraumbegeistert.

Ich weiß nicht, ob Safronow junior versucht hat, den Tod seines Vaters auf eigene Faust zu untersuchen. Das würde mich nicht überraschen, da er mit all seinen früheren Quellen zu arbeiten begann. Er hat aber nie jemandem davon erzählt.

Im Jahr 2019 schrieb Safronow einen Text über die Lieferung von Su-35-Kampfjets an Ägypten und löste mit dieser Untersuchung einen internationalen Skandal aus. Das Militär in Kairo war sehr unglücklich darüber, dass Einzelheiten der Vereinbarung der Presse zugespielt wurden. Und dann, das erzählten mir Quellen, hat sich ein wichtiger russischer Sicherheitsbeamter an Iwan junior gewandt, der sich durch die Veröffentlichung des Waffenhandels zutiefst angegriffen fühlte. Der Mann hegte einen Groll.

Iwan junior arbeitete weiter an seiner Karriere im Journalismus. Er wurde einer der Journalisten im »Kreml-Pool«, das heißt, er war beim Kreml akkreditiert und durfte an Veranstaltungen mit Wladimir Putin teilnehmen und ihn auf Reisen begleiten. Bevor ein Journalist in diesen »Pool« gelangt, wird er in der Regel viele Monate lang vom Föderalen Schutzdienst überprüft. Wanja hat diesen Test bestanden und wurde nicht abgelehnt.

Doch noch im selben Jahr, 2019, endete seine Arbeit beim »Kommersant«. Er schrieb einen Text über den möglichen Rücktritt von Valentina Matwijenko, der Vorsitzenden des Oberhauses des russischen Parlaments. Der Kreml war über den Text empört – und wies den Eigentümer Alischer Usmanow an herauszufinden, aus welchen Quellen die Informationen stammten. Safronow weigerte sich, seine Quellen preiszugeben, und wurde sofort entlassen. Mit ihm verließ das gesamte Politikressort unter Protest das Unternehmen.

Im Jahr 2020 beschloss Wanja, den Journalismus aufzugeben. Es war bereits sehr schwierig, den Beruf frei auszuüben; in Russland gab es kaum noch unabhängige Medien. Also nahm er sich das vor, was er liebt – den Weltraum. Er wurde zum staatlichen Unternehmen Roskosmos berufen. Diese Entscheidung hat später viel Kritik hervorgerufen, auch an ihm selbst – warum hat er in einer staatlichen Struktur gearbeitet, die einen so umstrittenen Ruf hat? Aber Safronow erzählte seiner Mutter, dass sein Vater so sehr vom Weltraum geträumt habe, dass er bei Roskoskmos seinem Vater näher sein würde.

Es gelang ihm nicht, in der Raumfahrtindustrie zu arbeiten, und einen Monat nach seiner Anstellung wurde er verhaftet und des Verrats angeklagt. In der Anklageschrift hieß es, er habe Informationen über den russischen militärisch-industriellen Komplex gesammelt –das sei der Beweis für seine Schuld. Mit anderen Worten: Er wurde verurteilt, weil er Journalist war.