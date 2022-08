Die Gemeinde Rottach-Egern am Tegernsee ist bei reichen Russen äußerst beliebt: Hier konnten sie bis zu Putins Angriffskrieg ungestört in schicken Villen Urlaub machen. Auch Wladimir Putins Tochter Katerina Tichonowa soll ein Stammgast am See in Bayern gewesen sein, das legen Hinweise aus E-Mails, Hotel-Buchungen und Fluggastdaten nahe, die die dem SPIEGEL und der russischen Enthüllungsplattform IStories vorliegen.

Maria Christoph, paper trail media / DER SPIEGEL

»Es geht um einen Datensatz von einer ganz bestimmten Person, und zwar von der Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und einiger ihrer Personenschützer und ihrem möglicherweise ihrem aktuellen Partner sogar und deren gemeinsamer Tochter.«

Der SPIEGEL hat zusammen mit der russischen Enthüllungsplattform IStories die Daten ausgewertet. Die Investivgativjournalisten sind überrascht, dass sie zwischen 2015 und 2020 fast unbemerkt nach Deutschland reisen konnte und mit ihrer Entourage um die ganze Welt flog

Maria Christoph, paper trail media / DER SPIEGEL

»Das Besondere daran ist, dass Frau Tichonowa, so heißt die Tochter von Herrn Putin, dass sie nicht alleine unterwegs gewesen, sondern möglicherweise mit schwer bewaffneten Bodyguards, die aber auch für die Präsidentengarde arbeiten. Das heißt, sie sind zum Teil mit Diplomatenpass eingereist, was einen ja doch in Deutschland interessieren könnte, weil wir wissen ja auch nicht zu 100 %, ob es sich dabei nur um Urlaubsreisen gehandelt hat oder ob Wladimir Putins Tochter vielleicht auch auf anderer Mission unterwegs war.«

Der russische Präsident behandelt Familienangelegenheiten stets als Staatsgeheimnis. Viel weiß die Öffentlichkeit nicht über die beiden ehelichen Töchter von Wladimir Putin. Seine zweit geborene Tochter Katerina ist 1986 in Dresden geboren, als Papa Putin für den KGB in der ehemaligen DDR spionierte.

Medienberichten zufolge hat Putins Tochter Katerina als akrobatische Rock-’n’-Roll-Tänzerin an internationalen Wettbewerben teilgenommen, wie hier bei einer Meisterschaft in Moskau 2013.

Kurz frei

Wahrscheinlich der Liebe wegen flog Tichonowa häufiger nach München, weil die Präsidententochter wohl mit dem ehemaligen Chef des Bayerischen Staatsballetts, Igor Selensky, liiert ist. Selensky war lange Jahre selbst ein erfolgreicher Balletttänzer.

Maria Christoph, paper trail media / DER SPIEGEL

»In unseren Unterlagen waren auch Kopien von einem Herrn Igor Selensky, der häufig mit Frau Tichonowa, also Wladimir Putins Tochter, unterwegs gewesen zu sein schien, außerdem auch Pass-Kopien von einer Tochter von Frau Tichonowa, die interessanterweise den Zweitnamen – in Russland ist das der Vaternamen – Igorevna hat, das heißt, es könnte möglicherweise die Tochter der beiden sein.«

Einiges deutet darauf hin, dass Tichonowa und ihre kleine Tochter, Wladimir Putins Enkelin, samt Entourage im Dezember 2019 in die bayerischen Alpen reisten. Laut Unterlagen kam die Russin mit dem Aeroflot-Flug SU2594 nach München, ihre Tochter wurde wohl schon drei Tage zuvor im Privatjet der Airline Air Hamburg gebracht. Ein Bodyguard reservierte sich am Tegernsee ein Zimmer.

In Rottach-Egern treffen die Journalisten des SPIEGEL und von IStories Ende Juli den Gemeinderat Thomas Tomaschek. Er opponiert seit Kriegsbeginn gegen den russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Alisher Usmanov, der am Tegernsee gleich mehrere Villen besitzt.

Thomas Tomaschek, Gemeinderat

»Die sind natürlich verknüpft, die Oligarchen, und das ist ja auch eine große Clique irgendwie. Und sie sprechen miteinander. Und die wissen natürlich, wer wo Urlaub macht und Häuser hat und wo es schön ist. Also, dass die Idee kommt, auch an den Tegernsee zu fahren für andere Leute als Usmanov und aus diesem Kreis, ist natürlich naheliegend.«

Die Präsidententochter hat der Grünen Politiker Tomaschek nicht gesehen, dafür Personenschützer von dem russsichen Oligarchen Usmanov.

Thomas Tomaschek, Gemeinderat

»Diese Namen der russischen Bodyguards sind ja nicht bekannt. Das sind einfach russische Namen, die da einchecken, russische Personen. Da muss man erst mal diese Verknüpfung haben. Aber das weiß ja der normale Hotelbesitzer nicht, wer da bei ihm eincheckt. Aber es müsste generell schon eine Sensibilisierung geben, dass die Leute, die vermieten, auch ein bisschen die Augen offenhalten. Kann das vielleicht wieder in diese Richtung gehen, dass die Oligarchen hier was finanzieren oder Geld sogar von Putin direkt kommt für Angehörige, dann ist es finde ich nicht in Ordnung und dann soll man der Sache schon nachgehen.«

Unklar ist, wer die Lustreisen der Präsidententochter nach Bayern bezahlt hat. Der Kreml wollte sich auf SPIEGEL Anfrage nicht dazu äußern.

Maria Christoph, paper trail media / DER SPIEGEL

»Uns ist aus Sicherheitskreisen bekannt, dass man sehr lange Zeit nichts davon wusste. Es ist auch grundsätzlich erst mal nicht die Aufgabe, von allen möglichen Familienmitgliedern eines Präsidenten Bescheid zu wissen über Urlaubsreisen. Jedoch ist es eigentlich schon wichtig, darüber Bescheid zu wissen, wenn bewaffnete Personenschützer einreisen, unter anderem eben mit Diplomatenpass und sich genauer anzuschauen, was die vielleicht auch hier vorhaben. Spätestens seit sie sanktioniert ist und seitdem andere einflussreiche Russinnen und Russen sanktioniert sind, sollte man auf Behördenseite sich doch mehr dafür interessieren, was diese Personen in Deutschland machen.«

Inzwischen hat die Europäische Union etliche Personen aus dem Umfeld Putins sanktioniert und Einreisesperren verhängt. Darunter auch seine jüngste eheliche Tochter Katerina. Reisen an den Tegernsee und nach München sind damit im Moment nicht möglich.