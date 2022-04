Wenn es nach Wladimir Putins Visionen geht, dann werden die Ukraine und auch Belarus in Zukunft unverbrüchlich Teil seines Reiches sein. Und Putin selbst demnach der alleinige Herrscher über das einzige Land der Welt, das vermeintlich die wahren Werte der Menschlichkeit achtet. Und deshalb werde Russland auch schon lange vom Westen attackiert, der diese aufrechte Nation unterwandern und vernichten wolle – so geht die Legende. Man sei aber stark genug, sich nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen, lautet die Devise aus Moskau. So hebt Putin sein Land und sein Volk hervor aus der restlichen Welt, gibt ihm eine einzigartige Stellung und seinem Tun eine fast heilige Mission.

»Man merkt daran, dass Russland überhaupt ein neues Ziel sucht und das bisher auch noch nicht gefunden hat«, sagt Christina Neef, der jahrzehntelang als Korrespondent in Moskau, als stellvertretender Leiter des SPIEGEL-Auslandsressorts berichtet hat und als Autor die aktuelle Entwicklung verfolgt. »Und ich glaube, man merkt auch an der zurzeit sehr erratischen Politik Putins, dass selbst er auf Sicht fährt und immer wieder etwas ausprobiert, aber das große Ganze bisher nur auf dem Papier existiert und erst noch gestaltet werden will.«

In dieser Folge des Auslandspodcasts »Acht Milliarden« geht Christian Neef der Frage nach, wie das Russland der Zukunft aussehen könnte. Und warum in Wladimir Putins Kontrollstaat plötzlich das Wort »Revolution« eine so große Rolle in den Traktaten spielt, die Putins Propaganda unterfüttern.

»Dieser Begriff der Revolution wird zweigeteilt. Zum einen ist er bezogen auf die äußere Welt. Man ist der Meinung, dass die postsowjetische Epoche als Epoche der Zweideutigkeiten endlich beendet wird. Und dass man wieder versucht, den historischen Platz Russlands in der Welt zu finden« erklärt Christian Neef. »Der zweite Punkt ist, dass dazu eine Revolution im Inneren des Landes, also in Russland, nötig ist. Und das bezieht sich interessanterweise auf die Intelligenz, auf die Elite. Man ist der Meinung, dass die jetzige Elite nicht zuverlässig ist, wie es übrigens bei Stalin in 30 Jahren immer wieder auch auftauchte«.