Hörbuch zum 11. September Wo warst Du? Ein Septembertag in New York

Der Reporter rennt Richtung Aschewolke, die Frau bringt die Kinder in Sicherheit: Alexander und Anja Reich-Osang waren 2001 in New York, als die Zwillingstürme fielen. Hören Sie hier ihre sehr persönliche 9/11-Geschichte, erzählt in sechs Teilen.

und Anja Reich Ein Hörbuch von Alexander Osang