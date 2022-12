Die Woche Widerstand gegen Putins Mobilmachung, EU-Bestechungsaffäre, Erkältungswelle

Was passiert, wenn sich russische Soldaten widersetzen? Was steckt hinter dem Korruptionsskandal im EU-Parlament? Warum werden gerade jetzt so viele Menschen krank? Das waren die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.