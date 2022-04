Ein Vorort von Kiew wird zum Inbegriff der russischen Gräueltaten in der Ukraine. Butscha war bis vor Kurzem von Truppen der Russischen Föderation besetzt. Von hier aus wollten die Invasoren in die ukrainische Hauptstadt vorrücken. Die Angreifer wurden gestoppt, sind nun abgezogen. SPIEGEL-Reporter Thore Schröder hat die Stadt besucht und mit Augenzeugen gesprochen. Im Podcast schildert er das Grauen, das die russischen Truppen hinterlassen haben.

Außerdem ging es in unserem Podcast in dieser Woche auch um das Auslaufen der Coronamaßnahmen, den Pipeline-Ort Lubmin und die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich bei der Emmanuel Macron um seine Wiederwahl kämpft. Nach jüngsten Umfragen könnte ihm die Rechtspopulistin Marine Le Pen gefährlich werden und in sogar in einer Stichwahl schlagen.