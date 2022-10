Geburtstagspräsent aus dem Kreml Putin-Wodka für Berlusconi verstößt vermutlich gegen EU-Sanktionen

Die Aussagen sind brisant, denn sie schüren weitere Zweifel an der Entschlossenheit der künftigen italienischen Regierung im Vorgehen gegen Moskau.

Berlusconis Partei Forza Italia will mit den rechtsnationalen Fratelli d'Italia von Wahlsiegerin Giorgia Meloni und der rechtspopulistischen Lega die künftige Regierung bilden . In der Tonaufnahme sagte der frühere Regierungschef: »Ich habe die Beziehungen zu Präsident Putin wieder ein bisschen aufgenommen, ein bisschen viel, so dass er mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka geschickt hat und einen sehr süßen Brief.« Berlusconi erzählte dann, er habe Putin im Gegenzug italienischen Lambrusco-Wein geschickt und »einen ebenso süßen Brief«.