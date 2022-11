Katar will die Fußball-Weltmeisterschaft nutzen, um nicht allein als Gas-Großmacht gesehen zu werden, sondern als ein Ort, an dem alles stattfinden kann, was sich die restliche Welt vorstellt: Messen, Sportereignisse, politische Konferenzen. Es geht um internationale Präsenz, um Akzeptanz und Bedeutung in der Weltgemeinschaft, als ein moderner funktionierender Staat. Modern, trotz – aus westlicher Sicht – archaischer Vorstellungen von Arbeitsrecht und individueller Gestaltungsfreiheit? Auch darüber hat Susanne Koelbl mit Mitgliedern der Herrscherfamilie in Katar gesprochen.

Wofür also kann man Katar kritisieren – und wofür nicht? Darüber spricht Susanne Koelbl in dieser Episode des SPIEGEL-Auslandspodcasts »Acht Milliarden«.